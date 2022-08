’Leefbaarheid platteland in het geding’

In werkelijkheid heeft de agrarische sector een ongebreidelde groei en intensivering weten te realiseren, welke heeft geleid tot excessen in de productiewijze en tot een ecologische noodsituatie. Die ook de burgers op het platteland treft. En dan draait het niet alleen om de hoge stikstofuitstoot. Het betreft ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen die de insectenpopulatie en de gezondheid van burgers aantasten, een overmatige toepassing van diergeneesmiddelen waardoor micro-organismen er ongevoelig voor worden, aantasting van grond- en oppervlaktewater door overbemesting, fijnstofvorming, stankoverlast en zoönosen zoals Q-koorts waar duizenden mensen door zijn getroffen en waaraan mensen zijn overleden.

De realiteit is dat de intensieve landbouw een belangrijke factor vormt in de achteruitgang van de leefbaarheid in het buitengebied. Deze realiteit vormt mede de aanleiding voor de hervormingsmaatregelen waar we nu voor staan.

A. Vermeulen, Bavel