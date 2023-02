Premium Het beste van De Telegraaf

Column Marianne Zwagerman Knuppel in de Waddenzee

Door Marianne Zwagerman

Hoe gaat het met je? Een simpele vraag, maar het antwoord is best ingewikkeld. Bedoel je vandaag? Het laatste jaar? Met mijn gezondheid? Mijn relatie? Mijn carrière of bankrekening? Langs welke meetlat moet ik mijn antwoord leggen? Gaat het beter met me dan tien jaar geleden? Slechter dan met leeftijdsgenoten? Heb ik bijgehouden hoe het vorig jaar met me ging? Wat ga je met mijn antwoord doen?