’Kaag vooral met haar imago bezig’

Zij roept de bevolking in het kader van het milieu op om minder vliegvakanties te ondernemen. Zelf neemt zij het vliegtuig naar Luxemburg terwijl ze best de trein of de auto (met chauffeur) kon nemen. Iedereen moet, ook achterin de auto, een riem om. Zo niet mevrouw Kaag, zie documentaire van de VPRO. Naar nu blijkt, heeft D66 zich enorm tegen en met deze documentaire bemoeid, ten einde een mooi beeld van Kaag te schetsen. Dan, bij een belangrijke plechtigheid in Afghanistan bleek de desinteresse van de D66-leider opnieuw: zij had de verkeerde speech meegenomen. Niet even eerst gecontroleerd, gewoon een paar velletjes van een van de spindoctors mee gegrist. En dan nog houden D66’ers vol dat zij de empathische, open, transparante nieuwe leider moet worden. Wat een minachting voor de burgerij, wat een egotripperij, Hoe kan het, dat deze mevrouw zo wordt verheerlijkt? Ze is louter met haar eigen imago en positie bezig. En zij moet dan in een kabinet Nederland gaan regeren?

W. Praal,

Capelle aan den IJssel