Pensionado niet fiscaal begunstigd

Er is vanaf 1 januari 2020 een nieuwe leasefietsregeling voor werkenden, de NS geeft in 2020 jongeren korting op reizen met de trein en voor een electrische auto van de zaak betaal je slechts 8% bijtelling in 2020. Maar als je niet meer werkt maar wèl belasting betaalt, val je buiten boord.

Wat zou het mooi zijn als de overheid de ruim 2,5 miljoen AOW-ers nu ook eens een fiscale tegemoetkoming zou geven. Juist ouderen hebben eindelijk wel eens een fiscaal voordeel verdiend al was het alleen maar om de kortingen op hun pensioen enigszins te compenseren.

Maak daarom de leasefietsregeling ook voor AOW-ers mogelijk.

Door AOW bruto/netto uit te keren voor de aanschaf van een fiets/ e-bike kan het fietsgebruik bij AOW-ers gestimuleerd worden.

Goed voor milieu, CO2 vermindering, gezondheid en de portemonnee. Heerlijk op de e-bike boodschappen doen en op vakantie gaan.

Alleen bij slecht weer pakken ook de AOW-ers natuurlijk net als al die andere Nederlanders gewoon de auto.

Hendrik de Wilde, Venlo