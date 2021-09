’Nederlandse toeristen klagen te makkelijk’

Ze zijn ook nijdig op de reisorganisatie. Die was na het eerste contact uren onbereikbaar, deelde geen info en had geen kamer geregeld in het nieuwe hotel. „De manager had niet eens een lijst met mensen die eraan kwamen.

Wat een gezever, verwende Nederlanders zonder begrip voor een onverwachte noodsituatie. Was dan thuis gebleven!

A. Timmerman, Capelle a/d IJssel