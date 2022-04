Het plan werd niet breed gedragen, want de supporters en de Rotterdamse politiek waren hopeloos verdeeld en de financiële doorrekening was onduidelijk. Gevolg is dat een grondige verbouwing van de huidige Kuip zelfs onmogelijk is geworden, omdat er grofweg 30 miljoen euro aan ontwikkelingskosten betaald moeten worden. Resultaat na tien jaar soebatten is dat er nieuwe wc's en meer dinerruimte in de huidige Kuip worden gecreëerd. Slecht nieuws voor de club, maar goed nieuws voor supporters die van de oude Kuip houden die straks een beetje wordt opgekalefaterd. De Kuip blijft een sfeervol stadion!

Bas Overmars, Amsterdam