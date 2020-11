’Radicaal gaat te ver’

In een pamflet zette de organisatie de politie in een zeer kwaad daglicht door deze als onderdrukkend, machtswellustig, racistisch en agressief te bestempelen.

En dan verklaren ze naar aanleiding van alle daardoor ontstane ophef doodleuk dat het slechts een ludieke actie betrof met een satirische insteek. Daaruit blijkt dat hun soort humor totaal niet strookt met die van de gewone man of vrouw.

De gedachte dat de politie in deze barre coronatijden haar stinkende best doet de samenleving op rolletjes te laten lopen wordt maar even opzij geschoven.

Daarom moet de politie een hard statement maken tegen de zwaar beledigende teksten op het bewuste pamflet en de hele PJO van Bij1 voor de rechter slepen op grond van verregaande smaad

De politie hoeft dan niet altijd je beste vriend te zijn maar om deze nu neer te zetten als een gewelddadige, onderdrukkende en racistische bende gaat vele bruggen te ver.

Frans Boomer, Nieuwegein