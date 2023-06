Uitslag Stelling: Poetin stevig in het zadel

Bijna de helft van de respondenten heeft zich verbaasd over de gebeurtenissen in Rusland van afgelopen weekend. „Opmerkelijk dat men vanachter de frontlijn zomaar straffeloos kan doorstoten naar de hoofdstad Moskou. Er waren alleen nog wat militairen en volgeladen vrachttrucks om Poetin te beschermen”, reageert iemand. Een ander zegt verbaasd te zijn over wat er gebeurt, maar dat we niet de illusie moeten krijgen dat Poetin nu vertrekt en de oorlog voorbij is.

De meerderheid denkt niet dat Wagner-baas Prigozjin met de opmars naar Moskou van plan was het Poetin-regime omver te werpen. Een aantal denkt zelfs dat ’dit hele gedoe’ een vooraf geplande actie van Poetin was. „Mogelijk een truc om Wagner in Wit-Rusland te stationeren en dan met een tangbeweging Kiev in te nemen”, suggereert er een. Een ander meent dat het in scene is gezet ’om onrust te zaaien in het Westen’.

Een kwart van de deelnemers denkt dat de dagen van Poetin zijn geteld, maar velen tekenen daarbij aan dat veel nog onzeker is en het nog alle kanten op kan. „Zeker is dat er scheuren zijn ontstaan, de maatregelen hierna zijn bepalend”, schrijft iemand. Een andere respondent vindt de situatie levensgevaarlijk. „Het is totaal onvoorspelbaar voor Rusland maar ook voor de hele wereld. Poetin is verzwakt maar dat maakt het juist zo gevaarlijk.” En mocht Poetin ten val worden gebracht, wie krijg je ervoor terug, vragen sommigen zich af.

Een derde denkt dat de door Wagner-baas Prigozjin bekritiseerde legertop niet zal aanblijven. „Uit de hele situatie blijkt weer dat het Russische leger niet veel voorstelt. Niet alleen is het niet in staat gebleken een bijna onbeschermd land als Oekraïne binnen een paar dagen op te rollen, maar ook kan een niet al te groot leger gewoon oprukken naar Moskou, zonder noemenswaardige tegenstand te ondervinden.”

Of de publieke opinie in Rusland is veranderd na de gebeurtenissen van afgelopen weekend, daarover zijn de meningen verdeeld. „Nu zelfs de zich veilig wanende Moskovieten geconfronteerd worden met de chaos die Poetin veroorzaakt, wordt het volk misschien wakker”, hoopt een respondent. Maar een andere deelnemer zegt: „De bevolking leeft nog steeds onder het juk van leugens en dwang. Daar verandert helemaal niets aan.”

Of de onrust in Rusland in het voordeel zal werken van Oekraïne, daar is ruim een kwart niet zo zeker van. „Rusland en vooral Poetin hebben voor joker gestaan. Ik denk dat de situatie in Oekraïne alleen maar verder escaleert omdat Poetin zich opnieuw moet bewijzen”, licht een van deze respondenten toe.

De meerderheid (64%) heeft weinig hoop dat er snel een eind komt aan de oorlog in Oekraïne. „Aan de situatie is weinig veranderd. Het Russische volk kent alleen maar dictators en is dat al gewend sinds de tsaren. Poetin controleert de propaganda in Rusland en daarmee het volk”, stelt een respondent vast.

Een ander concludeert somber: „Het is een trieste vertoning van begin tot eind. Een prachtig land naar de verdommenis vanwege een idiote oorlog.”