Meer investeren in defensie

Ruim de helft van de respondenten is van mening dat een sterk Europees leger dringend nodig is om genoeg tegenwicht te kunnen vormen tegen de ’agressie en expansiedrift’ van Poetin. „Defensie is bij uitstek een onderdeel dat Europees geregeld moet en ook kan worden”, vindt een voorstander.

Veel stemmers hopen dat de situatie in Oekraïne er voor zal zorgen dat Europa op dit punt verenigd wordt en actief gaat handelen. Een reactie: „Het wordt hoog tijd dat de EU haar militaire inspanningen gaat coördineren. Duidelijk moet zijn hoe en wat de bijdrage zal zijn en op welke defensietaken de landen gaan samenwerken. Er moet een centrale aansturing komen in samenhang met de NAVO.”

Tegenstanders denken dat een Europees leger een utopie is. „De Europese samenwerking is al moeilijk. Taalbarrière, verschillen in cultuur en en financiële draagkracht. Onmogelijk”, zo licht iemand toe. De meeste respondenten zijn het er wel over eens dat er de afgelopen decennia veel te weinig is geïnvesteerd in defensie. „Sterker nog, het is in veel landen afgebouwd”, zegt iemand. „Veel te veel vertrouwen in diplomatieke oplossingen, daar waar je nu te maken hebt met een dictator die niet voor rede vatbaar is.”

De 3 miljard die de Nederlandse defensie er van de nieuwe coalitie structureel bij krijgt is lang niet genoeg, vindt twee derde van de respondenten. „Dit is een eerste stap, maar nu moet de defensiebegroting met urgentie omhoog. Meer materieel en personeel heeft structureel 11 miljard nodig”, zo schat een stemmer in. Een ander vindt dat premier Rutte een voorbeeld moet nemen aan de Duitse bondskanselier Olaf Scholz die aankondigde 100 miljard euro extra uit te trekken voor het leger. „Vertel ons dat onze vrijheid een prijs heeft en zeg eenmalig een bedrag van 25 miljard te gaan uitgeven voor defensie en ga de NAVO-norm respecteren. Dan heb je geen Europees leger nodig”, redeneert hij.

Ruim 70 procent van de deelnemers staat achter het besluit van de EU om een aantal Russische banken uit het Swift-betalingssysteem te gooien, maar ruim een kwart betwijfelt of het veel effect zal hebben. „De Swift-ban treft alleen de burgers. Poetin zal er niet van wakker liggen”, denkt een respondent.

Als reactie op de sancties heeft Poetin zijn leger bevolen om nucleaire wapens op scherp te zetten. Of hij ze ook daadwerkelijk gaat inzetten, daarover zijn de verwachtingen verdeeld. „Poetin is volkomen ontoerekeningsvatbaar. Wit-Rusland gaat nu ook kernwapens op haar grondgebied toelaten, waar gaat dit heen”, vraagt iemand zich vertwijfeld af. Een ander denkt dat de kernwapens op actief zetten alleen een dreigmiddel is om het Westen op afstand te houden en zegt: „De enige hoop is dat de Russische bevolking zich er massaal in gaat mengen en op die manier Poetin ten val brengt.”

Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie denkt dat Oekraïne Poetins Waterloo wordt. Een op de drie verwacht dat ook, maar een respondent schrijft somber: „Als we niet uitkijken wordt het het Waterloo van de mensheid.”