Welkom op deze exclusieve Vol is vol-Tour, dames en heren. Goed om te zien dat alle plaatsen in onze touringcar zijn bezet. Niet dat het verwonderlijk is. Het onderwerp leeft. Uit het grote bevolkingsonderzoek van De Telegraaf blijkt dat slechts zes procent van mening is dat er in Nederland nog ruimte is voor bevolkingsgroei. Autochtonen en allochtonen zijn daar zelfs eensgezind over.