’Statiegeld blik scheelt zwerfafval’

Bij het inleveren mag het blikje wel een deukje hebben, maar als het blikje plat is kan het niet ingeleverd worden. De innamemachine kan dan de barcode niet goed lezen. Zelf denk ik dat nog veel mensen de blikjes plat zullen slaan en bij het rest afval zullen gooien. Op zich is het statiegeldplan een goede maatregel. Hopelijk zal dit enorm schelen met al dat afval langs de wegen, in de natuur en op de stranden. Een eenvoudig idee, dat eigenlijk veel eerder bedacht had moeten worden.

Louis Hofman, Amsterdam