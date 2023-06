’Zijn alle klimaatoffers het wel waard?’

Of het nu door mensen komt, of het door de natuur zelf komt, het klimaat is aan het veranderen. Droge, hete zomers met een risico voor een tekort aan water op alle fronten. Kunnen we het nog voorkomen?

Je leest het tegenwoordig overal. Klimaatverandering, droogte, hitte en het komt door hoe wij als mens leven. Sproeiverboden, teeltverboden en vanaf 2030 geleidelijk aan allemaal aan de elektrische auto. Een kleine greep aan maatregelen die de klimaatverandering tegen zouden moeten gaan, maar tegelijkertijd de nationale voedselvoorziening en het stroomnet weer in gevaar brengen.

Bovendien, doordat autorijden steeds duurder wordt, pakken steeds meer mensen de brommer of scooter en laten die nu net meer schadelijke stoffen uitstoten dan een gewone personenauto. Hebben al deze maatregelen wel het effect dat we willen, of creëren we eigenlijk niet juist gewoon meer problemen?

Het klimaat is reusachtig en complex. Ik vraag mij af of wij in staat zijn de drastische koerswijziging wel doorgevoerd krijgen en of de offers die we maken het wel waard zijn. Kunnen we ons niet beter focussen op het leren dealen met klimaatverandering?

Zorg ervoor dat we regenwater efficiënter kunnen opvangen en investeer in het zuiveren van zeewater. Pak grote vervuilers zoals Tata Steel aan en wees bewust dat door autorijden duurder te maken meer mensen de brommer of scooter pakken.

Ken Beimer, Oldenzaal