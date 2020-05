’Zzp’er komt diep in de schulden’

Daar is alles op gebaseerd, vaste lasten en uiteraard ook de woning. Indien een koopwoning, is dat bijna uitsluitend mogelijk op twee inkomens. Het sociale minimum is echter bijstand. En iemand die bijstand ontvangt, zal gebruik moeten maken van een sociale huurwoning met huurtoeslag en het hele circus.

Dat is natuurlijk bij een zzp’er niet het geval. Deze groep die altijd zelfredzaam is geweest, komt straks om in de schulden. De hypotheek kan niet meer betaald worden en allerlei andere vaste lasten.

De zzp’er is de klos van een niet-doordachte steunmaatregel van het kabinet. Die kan hier niets aan doen. De regels zijn opgesteld door de overheid. Wij zetten straks deze groep op tien jaar achterstand, het enige wat hun straks rest is aanspraak maken op een schuldsanering. Drie jaar van 90% bijstand rondkomen en aankloppen bij de voedselbank. Gaan wij zo met kleine zelfstandigen om?

Sandra Bronkhorst-

Dros, Leeuwarden