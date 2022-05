’Afsplitsen blijven toestaan’

Een lezer wil dat er iets gedaan wordt aan eenmanspartijtjes (afsplitsers) omdat we met verkiezingen door de bomen het bos niet meer zien. Dat zou in één keer een eind maken aan het meest democratische kiesstelsel dat er is omdat Kamerzetels worden toebedeeld aan personen, en niet aan de partij waarvoor zij op de kieslijst stonden. Het beste voorbeeld om ons huidige kiesstelsel te omarmen is de afsplitsing van Pieter Omtzigt.

Henk Versteeg, Nunspeet