Jan Smit kan taart verwachten, want Beste zangers had meer kijkers dan achtuurjournaal

Het tv-seizoen is pas echt begonnen als Super Saturday weekend is geweest. En dat was afgelopen zaterdag met de start van maar liefst zes populaire programma’s op de drie grote zenders NPO1, RTL4 en SBS6. Beste zangers, Expeditie Robinson en De alleskunner tegenover elkaar en daarna Denkend aan Holland, Dna singers en Ik hou van Holland.