Brief 2 ’Alleen ventilatie is geen oplossing’

Mechanische ventilatie alleen is geen oplossing, zeker niet gezien het aantal kinderen dat in een ruimte moet zitten. En juist omdat ze moeten zitten is de temperatuur ook van belang.

Ga eerst eens denken voordat er met geld gesmeten wordt dat waarschijnlijk niet voor de oplossing zal zorgen. Vertel elkaar geen sprookjes over wat wel of niet veilig is. De prijs aan het einde is vele malen hoger.

A. Kramer

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven