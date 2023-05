Premium Het beste van De Telegraaf

Hier die auto! Vol gas naar Verweggelonië!

Door Rob Hoogland

Iedere arbeider zijn eigen auto, zei Joop den Uyl in 1967. Moet je nu zien. We zijn een bliksemschicht in de eeuwigheid verder en er wordt al beweerd dat het einde van de particuliere auto in zicht is.