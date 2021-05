’Stop met klagen’

Als ik de media moet geloven heeft de helft van de bevolking stress, burn outs, te hoge werkdruk, te weinig geld, voelt zich achtergesteld/gediscrimineerd enz. Vergeten wij dat we in het villadorp van de wereld wonen? Hebben wij geen stromend water, elektriciteit, een prima gezondheidszorg, overvolle schappen in de winkels?

De Tweede Kamer is met zichzelf bezig en klaagt naar bewindspersonen. Dagen oeverloos vergaderen, elkaar woordjes afvangen. In een crisis, of het nu corona of een andere crisis is, worden fouten gemaakt. Logisch, maar het gezeur, gepiep en geklaag is wel buitenproportioneel. Een nat voorjaar? Klagen maar! Een avondklok? Jammeren maar. Niet naar verre exotische landen, waar vaccinatie voor nodig is, piepen maar!

Mijn ervaring in de afgelopen 1,5 jaar: jongeren die aanbieden om boodschappen te doen, klusjes te verrichten. De GGD: vriendelijk, deskundig, hulpvaardig. Iedereen werkend in de gezondheidszorg heeft een tandje bijgezet en velen worden, als men niet snel reageert: stijf gescholden. Dit geldt ook voor de politie/handhavers.

Mijn advies zou zijn: stop eens met dat geklaag, kijk naar landen waar hongersnood, oorlog,molest, dictators, droogte heersen en kom dan tot de conclusie : Nederland is, ondanks soms ernstige fouten, een uitstekend land.

Bovendien: een glimlach, vriendelijk woord kost niets: ruzie maken/klagen vreet negatieve energie. Schouders eronder, poten in de klei en doorgaan !

W. Schaap-de Jonge, Papendrecht