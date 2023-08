Uitslag Stelling: ’Voldoen aan NAVO-norm’

Nederland komt hiervoor 400 miljoen euro tekort. Een deelnemer reageert ontstemd: ,,We teren al jaren op de andere landen. Het begint een beetje gênant te worden.” Een ander valt bij: ,,Natuurlijk staan we voor schut als je deze beloftes niet nakomt, zeker als het gaat om de verdediging van de westerse wereld.” Verder merkt iemand op: ,,Afspraak is afspraak, anders kun je geen lid blijven van de club.”

Een eveneens flink deel van de respondenten vindt dat het kabinet elders in de begroting geld moet vinden om de betaling aan de NAVO te dekken. Een respondent: ,,Dat geld kunnen ze vast wel weghalen bij een ’linkse hobby’, zoals het milieu.”

Driekwart van de deelnemers is er wel van overtuigd dat Nederland niet het enige land is dat voldoet aan de verplichtingen aan het bondgenootschap en dat er meer landen zijn die niet de volledige rekening betalen. ,,Waarom denk je dat Trump klaar was met de NAVO? We zijn echt niet de enigen die te weinig betalen en de VS moet ervoor opdraaien.” Een andere respondent merkt op: ,,Gelukkig zijn er vooral voormalige Oostbloklanden die hun NAVO-lidmaatschap wel serieus nemen.”

Het tekort van Nederland gaat ook nog eens oplopen de komende jaren. De meeste stemmers vinden dat erg. Een respondent stelt: ,,We moeten het tekort echt niet laten oplopen. Als je ziet hoe idioot de Russen aan het doen zijn aan Oekraïne, dan is elke euro die besteed wordt aan de NAVO een goed bestede euro.”

De meesten blijven ondanks de problemen het een goed idee vinden om de contributie aan de NAVO te blijven relateren aan het bbp en niet aan bijvoorbeeld een vast bedrag per inwoner. Een respondent noemt de bbp-regel ‘veel te variabel’. ,,Het is raar om dit te relateren de economie, terwijl het om onze veiligheid gaat.”

Bijna alle respondenten vinden dat Nederland de afspraken met de NAVO serieus moet nemen. Ongeveer eenzelfde aantal stemmers vindt dat ons land ook bij het bondgenootschap aangesloten moet blijven. Een reactie: ,,Nederland is altijd haantje de voorste met betalen en zeggen hoe anderen het moeten doen, maar hierbij laten we het ernstig afweten.”

Een overgrote meerderheid vindt de uitbreiding van de NAVO met Zweden en Finland een goede zaak. Driekwart vindt dat de NAVO van nog groter belang is geworden door de oorlog met Oekraïne. Een stemmer: ,,De Russen gedragen zich nu net zo als de Duitsers voor de Tweede Wereldoorlog. Toen hadden we ook een prutdefensie.”

Naast bijdragen aan de NAVO moet Nederland ook meer geld stoppen in de eigen defensie, zo vindt een grote meerderheid. Een respondent vindt dat Nederland daar nu mee moet beginnen. ,,Beter laat dan nooit, want de opbouw van de krijgsmacht is heel lastig door de krapte op de arbeidsmarkt.

Daarnaast kost inkoop van materiaal niet alleen heel veel geld maar ook tijd door aanbestedingen en productie.” Een andere stemmer zegt daarover: ,,Breng eerst onze defensie weer op orde en zorg dan pas voor al het andere.”

Daarnaast vindt een iets kleiner deel van de respondenten, maar nog steeds een meerderheid- dat de dienstplicht weer moet worden ingevoerd. Een reactie: ,,Niet alleen vanwege Oekraïne, in het leger ontdek je wat vriendschap inhoudt.” Anderen roemen de discipline in het leger. ,,Hard nodig voor deze jeugd.”