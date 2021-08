Uitslag Stelling: ’Jeugd heeft te veel gemist’

Met name die laatsten hebben veel gemist, zo denkt driekwart van de respondenten. Van een deelnemer mag de zweep er wel weer over. „Heel goed. Veel studenten hebben er de afgelopen twee jaar met de pet naar gegooid. Tijd om weer in het gareel te komen en de achterstanden in te halen.”

Dat verdere versoepelingen voorlopig uitblijven, vinden de meeste stemmers prima. Dat het onderwijs nu prioriteit krijgt, vinden de meeste respondenten ook goed.

Een reactie: „Het is toch niet meer te verdedigen dat mensen wel in een voetbalstadion mogen zitten of bij de Formule 1, en niet in een collegezaal?” Een respondent vult aan: „Laat al die ’luxe’ activiteiten als buitenlandvakanties en stappen voorlopig alleen toegankelijk zijn voor gevaccineerden. Eerst maar eens de achterstanden in het onderwijs inhalen.”

Wel snapt een krappe meerderheid van de deelnemers dat docenten bang zijn voor hun veiligheid, doordat maar weinig jongeren een vaccinatie hebben gehaald. Een deelnemer vindt dit onzin. „Als docenten zich niet veilig voelen, dan nemen ze toch een prik?” Een andere stemmer vindt dat docenten wel heel snel piepen. „Neem een voorbeeld aan de mensen in de zorg en bij de politie. Die lopen veel meer risico op besmetting.”

De vaccinatiegraad onder jongeren schommelt op het moment zo rond de veertig procent. Een respondent vindt dit heel zorgelijk: „Zet bussen neer bij scholen en universiteiten, zodat je daar zonder afspraak het Janssen-vaccin kunt halen.” Een deelnemer vindt dat scholen in gebreke zijn gebleven. „Ventilatie en CO2-meters in de klassen hadden allang geregeld moeten worden. Het is een schande dat dat nog steeds niet is gebeurd.”

Een krappe meerderheid zou het goed vinden als niet-gevaccineerde leerlingen en studenten online les krijgen. Een voorstel van een deelnemer: „Als je niet wilt vaccineren, dan testen. Wil je dat ook niet, dan thuisblijven en met de les meeluisteren via de webcam.” Iemand suggereert daarbij dat die dagelijkse test ook nog eens moet plaatsvinden op kosten van de ouders. Een testen-voor-toegang beleid voor het veilig openen van het onderwijs, vinden minder stemmers een goed idee. Een reactie: „Door testen-voor-toegang af te schaffen, voer je de druk voor vaccineren tenminste op.”

Het antwoord op de vraag of het begrijpelijk is dat jongeren zich niet laten vaccineren, laat min of meer een verdeeld beeld zien. De ene helft snapt dat jongeren zich (nog) niet hebben laten prikken, de andere helft juist niet. Sommigen wijzen erop dat de effecten op langere termijn van de vaccinaties nog niet bekend zijn en jongeren niet heel ziek worden van corona. „Maar als alle leraren gevaccineerd zijn, waar maken die zich dan druk over?”, vraagt iemand zich af.

Een campagne gericht op de ouders om hun kinderen te laten vaccineren, zou soelaas moeten bieden. Iets meer dan de helft vindt dit een goed plan. Een respondent zegt echter: „Campagne is goed, maar vaccinatieplicht is veel beter. Ben je van het testen en moeilijkdoenerij af.”