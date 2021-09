Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen We hadden één tropische dag deze zomer

Door Marcel Peereboom Voller Kopieer naar clipboard

Stop de persen! De meteorologische zomer is voorbij en de meteorologische herfst is ingetreden. Dat staat in alle kranten en op alle nieuwssites. Waarom dat nieuws is, is een raadsel. Sinds het begin der tijden komt na de zomer de herfst. En de boer, hij ploegde voort, vertrouwend op zijn eksterogen en de Enkhuizer Almanak.