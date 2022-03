’Overstappen wordt onmogelijk gemaakt’

Op zich is dit begrijpelijk want het gas is immers al ingekocht. Nu zijn er energieleveranciers die erg hoge prijzen rekenen in de voorstellen aan hun eigen klanten. Het gevolg is dat deze klanten dan niet meer over kunnen stappen naar een andere leverancier omdat zij dan het nog hogere tarief elders in rekening gebracht krijgen. Er is dus sprake van macht en er zijn energieleveranciers die daar helaas misbruik van maken en hun eigen klanten helaas duperen. De verschillen tussen de verlengingsvoorstellen aan bestaande klanten tussen leveranciers bedragen soms 80% (23 cent tegen 41 cent voor stroom).

René Rutten,

Huissen