’Burger niet gehoord door politiek’

Wat is de reden dat dit gebeurt? Ik kan niet anders concluderen dan dat het komt omdat de burger niet meer gehoord wordt door de ’andere kant’, in dit geval de politici. Politici praten niet meer met de bevolking maar over de bevolking. Daarbij komt dat de mogelijkheden om de politiek te corrigeren door bijv een referendum om zeep is geholpen door o.a. D66.

In de huidige tijd met sociale media is het te gemakkelijk om al dan niet anoniem een ’slachtoffer’ uit te kiezen die je daarna even ’lekker’ de huid vol kunt schelden en de meest vreselijke dingen kunt toewensen. Politici maken teveel gebruik van bijv. Twitter om hun mening te ventileren zonder dat je de context of knipoog van het bericht kan zien.

Lang leve de moderne communicatie. Het face to face communiceren sterft uit, jongeren hebben het nu al moeilijk om face to face te communiceren. Kijk op feestjes, ze zitten naast elkaar, praten niet meer maar appen en tiktokken elkaar.

C. Blom, Odiliapeel