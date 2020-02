’Proefballonnetje D66 over Afrikaanse arbeiders’

D66 wil deze Afrikaanse arbeiders voor maximaal 4 jaar naar Nederland halen om ze hier bijvoorbeeld te laten werken in de zorg. Dat scheelt weer bootvluchtelingen op de Middellandse Zee volgens D66.

Ook hier blijkt weer dat de politiek in Nederland totaal niet weet wat de prioriteiten zijn. Ik vraag mij dan onder meer af: waar zouden die arbeiders moeten worden gehuisvest en is hun opleidingsniveau hetzelfde als die in Nederland? In ieder geval kun je heel veel vragen stellen bij dit onrealistische proefballonetje van D66.

L. de Vries, Hoofddorp