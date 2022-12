Ombudsman: ID-kaart vermist en ongeldig?

Daar komt hij achter als hij al in het vliegtuig zit. Hij stuurt gelijk een mailtje naar de luchthaven in Nederland. Zij reageren dezelfde dag nog. Zijn ID-kaart is gevonden. Dat is fijn! Maar Fons moet na zijn vakantie nog wel terugreizen naar Nederland. Daarvoor vraagt hij in Londen een laissez-passer aan. Dat is een tijdelijk reisdocument, waarmee hij gewoon terug kan vliegen naar Nederland. Op de luchthaven haalt Fons zijn ID-kaart weer op.

Bij de ambassade in Engeland leggen ze Fons uit dat hij de laissez-passer in moet leveren bij zijn eigen gemeente als hij thuis is. Dus dat doet Fons netjes zodra hij weer terug is. Hij vraagt de medewerker van de gemeente gelijk even of zijn eigen ID-kaart nog geldig is. De gemeente zegt dat dat zo is.

Een paar maanden later komt Fons bij de bank. Hij moet een paar zaken regelen. Tot zijn verbazing komt hij er dan achter dat zijn ID-kaart helemaal niet meer geldig is. Hoe kan de gemeente dit nou verkeerd hebben doorgegeven? Fons is niet blij. Het is namelijk strafbaar om een ongeldige ID-kaart te gebruiken. Fons klaagt bij de gemeente dat ze hem niet goed hebben geïnformeerd.

De gemeente geeft aan dat toen Fons het vroeg ze in het systeem hebben gekeken. Daar stond inderdaad dat de kaart geldig was. Pas later kregen zij bericht dat de kaart niet meer geldig was. Fons vindt alsnog dat de gemeente hem verkeerde informatie heeft gegeven en deelt zijn verhaal met de Nationale ombudsman.

Medewerker Martje* onderzoekt de klacht van Fons. Ze ziet dat Fons zelf zijn ID-kaart als vermist heeft opgegeven bij de ambassade. Dat is verplicht als je een laissez-passer aanvraagt. De vermiste ID-kaart wordt dan gelijk als ongeldig geregistreerd. Dat heeft de ambassade Fons ook verteld. Fons had dit dus kunnen weten.

Toch vindt de ombudsman de klacht van Fons over de gemeente wel terecht. Als een burger een laissez-passer inlevert en vraagt naar de geldigheid van zijn ID-kaart, moet de gemeente alert zijn. Het ligt voor de hand om even door te vragen op de situatie. Als de gemeente dat had gedaan, dan was ze erachter gekomen dat de ID-kaart inderdaad niet meer geldig was. En dan had Fons direct een nieuwe ID-kaart kunnen aanvragen.

* Niet de echte naam

