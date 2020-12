’Speelgoed essentieel’

Het zijn de kerstdagen. Kindertjes verwachten een kadootje onder de boom. Bol.com kan het logistiek niet aan en gaat zich op essentiële goederen richten, daar hoort speelgoed niet bij. Amazon heeft ook logistieke uitdagingen.

Kruidvat, een zogenaamde essentiële winkel, heeft pallets met (oud) speelgoed in hun winkels te koop staan. En als ik mijn essentiële shampoo en essentiële gel haal, kan ik daar ’niet-essentieel’ speelgoed kopen. Echter het betreft voornamelijk partijhandel, dus oude bende die mijn kinderen een jaar of meer geleden al eens in bezit hadden.

Ik kan een blik verf bij de bouwmark ophalen, maar ik wil helemaal niet verven. Ook kan ik eten online bestellen en afhalen bij een restaurant en zelfs wijn kopen bij de drankenhandel, want een beetje wijn is toch vrij essentieel tijdens deze mooie dagen. Maar een speelgoedcadeau aanschaffen voor onder de kerstboom is een bijkans onmogelijke uitdaging. Mijn kinderen vinden het echter behoorlijk essentieel!

Ik weet premier Rutte, u bent vrijgezel en heeft geen kinderen. Wellicht heeft u neefjes en nichtjes? Echter uw partner in crime, Hugo, heeft er een heleboel, die zal dit toch ook wel inzien?

Ik wens u fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe.

Nico Blauw, Apeldoorn