Brief 2 ’Gaskrapte stimulans transitie’

Na een koude winter en fris voorjaar zijn de gasvoorraden niet afdoende aangevuld en hierdoor is krapte ontstaan. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat hier door ’Den Haag’ een perfide spelletje wordt gespeeld; men wil ons immers massaal van het gas af hebben en probeert dus op deze manier de consument te manipuleren door de voorraad bewust laag te houden. Eventueel kan in geval van nood toch een beroep worden gedaan op het gas uit Groningen. En dat is dan weer leuk voor de staatskas want dan hoeft er minder gas ingekocht te worden. We worden bedot waar we bij zitten.

L. Verburg, Geertruidenberg

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: