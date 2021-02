’Geen uitstel verkiezingen’

Een oud spreekwoord luidt ’van uitstel komt afstel’. Een driedaagse verkiezing en meer mogelijkheden om per post en machtigingen te stemmen geeft iedere Nederlander de kans om te stemmen.

Er is nog nooit 100% opkomst geweest, dus drukker dan bij de supermarkt zal het zeker niet worden in de stemlokalen. En buiten wachten, daar is de kans op besmetting bijna nihil.

Gewoon op 17 maart naar de stembus, hoe eerder de bevolking haar oordeel kan vellen over de politici en hun politiek, des te beter.

Jan de Geus, Langbroek