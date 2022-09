’Verzekerde rechteloos’

Niet de verzekerde maar de verzekeraar bepaalt waar en welke zorgverlener bezocht mag worden. Nergens werden en worden door het kabinet direct knopen doorgehakt, zie bijvoorbeeld het asieldossier, de CO2-reductie, de koopkracht etc. Maar het afschaffen van de vrije artsenkeuze werd wel even snel besloten. Dit zal de verzekeraar definitief tussen arts en patiënt plaatsen. Sinds Hoogervorst (VVD) in 2005 het nieuwe zorgstelsel invoerde zijn de rechten van de patiënt ‘overgeheveld’ naar de verzekeraar. De verzekerde die een fikse zorgpremie afdraagt, is rechteloos geworden.

Herman de Haas, Rotterdam