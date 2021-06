Brief 3 ’Eerlijke prijs voor vlees’

Vorig jaar publiceerde boerenorganisatie LTO een enquete dat 63% van de Nederlanders af wil van de kiloknaller die te goedkoop is. Andere enquetes lieten zien dat een zelfde percentage Nederlanders - vooral vleesliefhebbers dus - een milieuheffing op vlees van 20 cent per ons kip en wat meer voor rood vlees best zien zitten, mits de btw op groente en fruit omlaag gaat en boeren en lage inkomens gecompenseerd worden. Boeren krijgen dan vanuit de heffingsopbrengst 600 miljoen euro per jaar voor investeringen in dierenwelzijn en milieu. 62% van de VVD-stemmers vindt dat ook prima.

Het plan wordt ook door rechtse partijen gesteund zoals enkele landbouworganisaties, honderden bedrijven (o.a. MVO-Nederland) en de ChristenUnie, waar veel boeren lid van zijn. Dat wordt nog meer genieten van de BBQ als we straks een eerlijke prijs betalen voor vlees, voor onze boeren, dierenwelzijn en het milieu. Nu nog even het plan opnemen in het regeerakkoord.

Jeroom Remmers

