Uitslag Stelling: ’Niet buigen voor Belarus’

De Wit-Russische dictator Loekasjenko zou de migranten ophalen uit Syrië, Irak en Afghanistan en stuurt ze vervolgens naar de grens met Polen, Litouwen en Letland. Een grote meerderheid denkt dat deze lezing klopt. Ook geloven bijna alle stemmers dat Loekasjenko deze crisis gebruikt om de EU te destabiliseren.

Een respondent: ,,Natuurlijk, want hij weet dat de EU uiteindelijk toch gaat zwichten en onderling ruzie gaat krijgen over wie al die mensen gaat opvangen.” Een andere stemmer pleit er dan ook voor om migranten die via de Wit-Russische route zijn binnengekomen en asiel aanvragen bij voorbaat al niet toe te laten.

Polen beschuldigt uiteindelijk Poetin ervan achter de crisis te zitten. Een meerderheid van de respondenten gelooft ook dit. Een aantal stemmers voelt zich gegijzeld door de Russische leider. ,,Als dit escaleert, dan heeft dat gevolgen voor onze gaslevering. Daar zouden we minder gevoelig voor moeten zijn.” Een ander meent: ,,Als we geen gas meer importeren van de Russen, hebben we dit soort problemen niet.”

De EU kondigt nieuwe sancties aan tegen Wit-Rusland. Driekwart van de respondenten denkt niet dat de Wit-Russische dictator hiervoor gaat zwichten. Velen pleiten ervoor de Wit-Russische leider de duimschroeven aan te draaien. ,,Geen vliegverkeer, de ambassadeurs uitwijzen en alle geldstromen stoppen, anders snapt zo’n dictator het niet”, klinkt het.

Ondertussen zitten de duizenden migranten in de kou in het bos. Twee derde van de respondenten denkt dat de EU om humanitaire redenen te hulp zal schieten. ,,We kunnen ze niet binnenlaten, maar misschien wel ter plekke te hulp schieten”, oppert iemand. En een ander vindt: ,,Als er doden vallen, dan is dat de schuld van Wit-Rusland en Rusland, niet van de Polen.” Hoewel het een humanitaire crisis is, moeten ons niet laten chanteren, is de teneur onder de deelnemers.

Somber zijn sommigen wel over het verloop van de crisis. Zij zijn bang dat dit gaat uitlopen op een oorlog. Een deelnemer noemt het zelfs een oorlogsdaad: ,,Dit is echt duidelijk een actie van Poetin, die er alles aan doet om het Westen te destabiliseren. Niet alleen met deze vluchtelingencrisis, maar ook door alle hackers- en trollenaanvallen. Dit alleen al zou toeslaan door de NAVO kunnen rechtvaardigen.”

Respondenten zijn wel verdeeld of Europa snel een eigen leger moet vormen om in crises als deze eventueel te kunnen optreden. De ene helft van de deelnemers denkt van wel, de andere helft van niet. Een grote meerderheid van de deelnemers zou graag wel zien dat er meer geld komt voor de grensbewaking van Europa.

De migrantencrisis is voor Polen nu goed nieuws, denken de meesten, omdat dit afleidt van de abortus- en homowetgeving in dat land, dat door Brussel wordt afgekeurd. ,,De EU moet Polen helpen bij het bewaken van de buitengrenzen. Maar als de EU Warschau helpt, dan kunnen ze geen vuist meer maken tegen de anti-democratische wind die daar waait”, analyseert iemand.