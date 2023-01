Brief 1 ’Incident Zeewolde is waarschuwing’

Bij ouderwetse molens werd bij sterke wind verwachting het bovendeel van de molen zodanig verdraaid dat de wieken minder wind gingen vangen. Daar was de molenaar op getraind. Helaas zijn er geen deskundige molenaars bij deze “groene“ windvangers en worden deze zo mogelijk op afstand bediend en heeft iemand daar een zeer intelligent systeem voor bedacht, een systeem dat kennelijk niet goed functioneert. Een reden te meer voor burgers om in verzet te komen wanneer deze windmolens, die steeds hoger worden, in hun omgeving worden geplaatst. Of is het zo dat Den Haag weer een “diepgaand onderzoek” gaat laten uitvoeren door een groen bedrijfje?

Uden. F. Heeffer

