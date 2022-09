’Brandstof tegen kostprijs’

Het goedkoopste tankstation hier hanteert een tarief van 129,9 eurocent per liter euro95. Een verschil van zeker 60 cent per liter in vergelijking met Nederland. Ook andere brandstoffen zijn hier dubbeltjes goedkoper per liter. Dit hangt ten dele samen met maatregelen van de Franse regering. Ook supermarktketen E. Leclerc draagt zijn steentje bij door de hele maand september brandstof te leveren tegen kostprijs. Als dit in Frankrijk kan, waarom dan niet in Nederland?

C.J.A. Schilder,

Hoofddorp