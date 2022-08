Premium Het beste van De Telegraaf

Opinie Kitty Herweijer Nederland wacht al twaalf jaar op de door de VVD beloofde ’Orde op zaken’

Door Kitty Herweijer Kopieer naar clipboard

Het overgrote deel van mijn volwassen leven is Mark Rutte premier. Ik had zelf enkel nog een vage herinnering (geen actieve) aan de VVD van Mark Rutte in zijn begintijd. Maar ik ben er eens ingedoken om mijn geheugen op te frissen. Want wat is er waargemaakt van de partij die jarenlang Law and order van de daken schreeuwde?