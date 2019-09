Wat zegt u, mevrouw? Dat we de Gouden Eeuw dan maar de Zwarte Eeuw moeten gaan noemen? Ga uw mond spoelen. Zo gaan wij niet om met de achter-, achter-, achter-, achter-, achter-, achter- achter-, achterkleinkinderen van slaafgemaakten. Zeker, zelf zagen zij vierhonderd jaar later pas het levenslicht, in grote voorspoed bovendien, waarna zij zich de almaar toenemende westerse welvaart ook nog eens gretig lieten welgevallen. Maar kniesoor.