’Gedupeerden aardbevingen uitkopen’

Het risico van aardbevingen in Groningen blijft, ondanks dat de gaskraan wordt dichtgedraaid. Het is weer actueel. De bewoners leven steeds in spanningen en dat veroorzaakt veel stress. De getroffen woningen zullen steeds weer opgeknapt moeten worden en op den duur kost dit een vermogen. Dit ondanks het feit dat er nog voor 50 miljard euro aan gas in de grond zit!

Zou het een idee zijn om bewoners voor een zeer ruim bedrag uit te kopen, dan kunnen zij met dit geld zich elders huisvesten. Dit geeft veel rust. Dan kan er weer maximaal gepompt worden door de nog bestaande installaties. De NAM en de schatkist houden veel geld over en het is een win win situatie, iedereen tevreden. Hetzelfde gebeurde bij de Moerdijk regeling, alleen betrof dit uitkoop vanwege industriegrond. Het was een groot succes, en vele huiseigenaren hebben er gebruik van gemaakt.

R.van Dijk Zevenbergen