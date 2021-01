Brief 2 ’Menselijk falen oorzaak ongevallen’

Er is een toenemend aantal verkeersdoden terwijl er toch minder verkeer op de weg was in 2020. Kees Lemmens wijst vooral het menselijk handelen of nalaten als oorzaak hiervan aan.

In het artikel wordt de overheid verweten niets te doen aan gevaarlijke verkeers- of wegsituaties. Laat ik vooropstellen dat in een heel enkel geval de situatie als gevaarlijk kan worden beschouwd als het zicht naar links of rechts belemmerd wordt door bomen, verkeersborden en/of reclame uitingen. Maar veel, zo niet alle, verkeersongelukken zijn anno 2020/2021 te wijten aan menselijk handelen of nalaten. Met bijvoorbeeld snelheden van 80 km/uur of meer een telefoon in de auto bedienen is niet zomaar een overtreding maar getuigt van een misdadige nonchalance ten opzicht van je medeweggebruiker. Geen enkele auto rijdt in een bocht rechtdoor als de bestuurder zijn aandacht gewoon bij het autorijden houdt. Maar het ontbreekt bij de autoriteiten ook aan empathie voor slachtoffers en nabestaanden. Verkeerskhufters komen nog te vaak te gemakkelijk weg met ’lichte’ straffen.

Kees Lemmens, Huissen

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: