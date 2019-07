’Schiphol zo lek als een mandje’

Ik vlieg heel veel en zoals o.a bij Transavia en veel andere maatschappijen hoef je nooit je paspoortgegevens bij boeking op te geven en mag een kind van 12 jaar gewoon onbegeleid vliegen.

Zelf heb ik nu al 4 keer gehad dat ik het ticket heb geboekt en zonder mijn paspoortgegevens in te hoeven vullen gewoon naar Schiphol kon gaan, door de douane met thuis online ingecheckte boardingpass zo door kon lopen, zonder dat iemand in mijn paspoort had gekeken. Van de andere keren keek een meisje bij de gate zeer vluchtig naar mijn paspoort, maar dit was voor de vorm.

Dus ja, ook via Schiphol kan iedereen achter de douane gaan en zelfs aan boord. Dit in tegenstelling tot Eindhoven, Weeze en Brussel waar erg goed gecontroleerd wordt. En terecht!

Marc Struik, Reeuwijk