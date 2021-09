’App-verbod moet strenger’

Een telefoon in de hand achter het stuur levert een hoge boete op. Een kantonrechter nam dat letterlijk en schold een automobilist de opgelegde boete kwijt omdat hij de telefoon op zijn schoot had liggen en niet in de hand had. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Een kleine wetswijziging is dan ook dringend noodzakelijk. Maak het strafbaar om in de auto een telefoon ’binnen handbereik’ te hebben. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn?

Jan Muijs, Tilburg