Gepensioneerde wetenschappers laten wél vaak een afwijkend geluid horen

’Meer van Mohammed’ in Irak valt na duizend jaar droog

Een beroemd meer in Irak is dit voorjaar voor het eerst in meer dan duizend jaar droog komen te liggen, volgens folklore een teken dat het einde der tijden nabij is. Zover is het niet, maar de waterschaarste in het land en andere delen van het Midden-Oosten veroorzaakt wel de ene na de andere catast...