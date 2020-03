Kalm ondanks virusvrees

We behoren een ’eenheid’ te zijn... dat is tot nu toe slechts qua munteenheid gelukt. Als wij ons allemaal aan de regels houden die zijn voorgesteld door onze regering, dan komt het in ons land goed. Kijk naar Hongkong en Singapore, daar heeft men ook geen complete lockdown gehad en ook daar is men er goed doorheen gekomen. Voor elk land geldt dat de inwoners zelf verantwoordelijk zijn. En ja, er zullen nog veel meer mensen besmet raken, maar ook weer genezen. Dus Nederlanders, gebruik uw gezond verstand, hou het hoofd koel, wees niet egoïstisch en zorg voor je naasten.

Yvonne van der Laan,

Slootdorp