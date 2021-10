Uitslag Stelling: Handen af van de snackbar

Een reactie: „Wat een rare deal. Want gaan ze dan ook de verkoop van frituurvet en snacks uit de supermarkt verbieden?” Een andere respondent: „Dit is typisch zo’n regeling die bedacht is door een stel bureauridders die mijlenver van de werkelijkheid af staan.” En iemand merkt op: „Ik mag toch hopen dat deze deal ook gaat gelden voor de grote fastfoodketens en niet alleen voor de kleine snackondernemer.”

De maatregel zou een manier zijn om obesitas te bestrijden. Voorbijgangers komen in straten met een hoge fastfooddichtheid sneller in de verleiding om iets calorierijks te gaan eten, zo is gedachte achter de deal. Bijna niemand gelooft dat dit gaat helpen. Een respondent: „Amsterdam wil dat in 2030 de helft van het dieet bestaat uit plantaardige voeding. In wat voor dictatuur zijn we beland als een stadsbestuur gaat bepalen wat wij eten?” Een andere respondent: „Deze betutteling is te idioot voor woorden. Mag ik zelf bepalen wat ik eet?”

Driekwart van de respondenten vindt niet dat er te veel snackbars zijn in het straatbeeld. Wel kan bijna iedereen begrijpen dat met name de zelfstandige snackbarhouders boos zijn om deze maatregelen. Een heel grote meerderheid zou het erg vinden als snackbars zouden moeten stoppen. Een stemmer vindt het absurd: „Alle lunchrooms en restaurants verkopen snacks en friet. Waarom zouden de snackbars dan dicht moeten?”

Snackbars zijn niet de enige plekken waar snacks gehaald kunnen worden. Benzinestations en supermarkten hebben ook veel gefrituurd voedsel in de aanbieding. Veruit de meeste deelnemers vinden dat op deze plekken de snacks niet in de ban hoeven. Een respondent: „Belachelijk dat snackbars de schuld krijgen van de obesitas. Zij verkopen nog geen fractie van het aantal snacks dat in de supermarkt verkrijgbaar is.”

Om obesitas terug te dringen, zouden een vettaks en suikertaks ook kunnen helpen. Een overgrote meerderheid van de stemmers is hier ’helemaal niet’ voor. „Waarom toch altijd alles wat ongezond is duurder maken? Waarom maken we gezond voedsel niet goedkoper?”

Een meerderheid gelooft wel dat er een markt is voor gezonde en plantaardige snacks, waarvan de verkoop niet wordt teruggedrongen. Een deelnemer merkt op: „Je kunt het menu wel aanpassen en plantaardige surrogaatsnacks aanbieden. Maar die zullen niet per se gezonder zijn, want ze bevatten toch nog steeds heel veel vet.” Een andere deelnemer: „Begin eerst een vleesverbod. Hamburgers, frikandellen en vette rookworsten zijn de producten waar mensen zich vooral mee volvreten. En die zijn vooral verkrijgbaar in de supermarkt.”

Zelf zijn de respondenten niet heel frequente bezoekers van snackbars. Veruit de meesten zeggen ’soms’, oftewel een paar keer per jaar naar de frituur te gaan. En als de stemmers gaan, dan is een portie friet of patat met grote afstand de aller populairste snack, gevolgd door de kroket. Iemand zegt: „Voor degenen met een kleine beurs is een keer per week een frietje of kroketje halen een feest. Dat moet je de mensen niet willen afpakken.”