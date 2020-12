Dolend kabinet oogst onbehagen en verzet

Alsof er nooit een tweede coronagolf zou komen, is het opeens weer alle hens aan dek. De zorg loopt opnieuw vast. Te veel covidpatiënten, te weinig bedden, ziekteverzuim en personeelstekort doen de rest. De eerste Nederlanders liggen alweer in Duitse ziekenhuizen. De Nederlandse regering laat zich overvallen, hardleers als ze is.