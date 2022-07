Geruststellende toon Gasunie over gas in komende winter lijkt achterhaald

Financieel

Duitse waakhond ziet signalen dat gasprijs niet verder oploopt

De gasprijs lijkt zich op een hoog niveau te stabiliseren, sinds de gastoevoer via gaspijpleiding Nord Stream 1 tussen Rusland en Duitsland is stilgelegd vanwege groot onderhoud. Dat heeft de baas van de Duitse federale toezichthouder voor de gasinfrastructuur Bundesnetzagentur gezegd in een intervi...