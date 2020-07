Brief 3 ’Halsema mag wel tweede huis hebben’

Nu mag deze mevrouw weer een tweede huis in Amsterdam hebben. Ik als doodgewone Hollandse tweederangsburger begrijp er niets meer van. Dit is toch gewoon pure klassenjustitie? Wanneer zegt de politiek nu eens 'tot hier en niet verder'? Wetten en regels zijn voor bepaalde lieden onder ons blijkbaar een farce. En een politiek die dit alles toestaat is dat ook.

J. Hoogeveen, Monnickendam

