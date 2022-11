’Bonus trekt leraar niet over de streep’

Want dat we met een tekort van 10.000 onderwijzers een probleem hebben is duidelijk. Maar een bonus voor fulltime werken lijkt voor de hand liggend, maar daarmee blijven enkele onderliggende problemen gewoon bestaan. Zo is er namelijk ook een schrijnend tekort aan personeel in de kinderopvang en blijft de overheid het parttime werken sponseren door huur- en zorgtoeslagen uit te delen. Als dit niet eerst wordt aangepakt is het voor heel veel leerkrachten ten aanzien van de kinderopvang onmogelijk en ten aanzien van de toeslagen niet lonend om meer te gaan werken. En daar kan geen bonus tegenop.

Jan Pronk, Beverwijk