De Kwestie: geklier op het voetbalveld De Kwestie ’Wanneer houdt dit geklier eens een keer op?’

Aanstellen, kaarten aansmeren, de scheidsrechter belagen, rollen, jennen, matennaaien, ’nuttige overtredingen’ maken, zuigen, duwen en trekken; met het excuus dat voetbal nu eenmaal emotie is en over de schreef gaan getuigt van ’winnaarsmentaliteit’, gedragen spelers en trainers zich haast als ruziënde kleuters in een zandbak.