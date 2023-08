De Kwestie: ’Waarom moeten grote sportevenementen zo nodig gesubsidieerd worden?’

Met name de grote kosten en de vele overlast zijn veel mensen tot last. Helemaal gezien de subsidies die sommige evenementen ontvangen. Zo stelt Jokkmokk: „Als je weet hoeveel moeite en kosten het kost om een b.v; een wielerkoers te organiseren, o.a; politie begeleiding, en als je er om vraagt dan hebben ze geen agenten beschikbaar. Soms denk ik wel ze hebben liever geen wielerkoers, maar ze zijn te laf om het rechtstreeks te zegge, dus deze omweg.” Ernst4 wil met name dat een evenement gewoon rendabel zijn: „Prima - als het echt commercieel rendabel zou zijn. Dus zonder subsidies. En werkelijk alle kosten voor de organisatie. Voor de organisator, de omroep, was het succesvol. Zij kregen betaald van de European Broadcasting Union en de kosten werden betaald door Rotterdam. Betalen en overlast er voor terug krijgen, nee dank je.”

„Waarom moeten grote sportevenementen zo nodig gesubsidieerd worden?”, vraagt Spraakwaterval zich af. „Bijvoorbeeld de organisatoren van de Formule-1 races in Zandvoort kunnen toch zelf rondkomen door entreegelden te vragen en uitzendrechten te verkopen. Waarom wordt er onderscheid gemaakt tussen sport- en muziekfestivals ? Het Lowlands-festival krijgt geen cent van de overheid. De entreeprijs is maar liefst 311,25 euro. Dat moeten die arme jongeren ophoesten, terwijl de rijke patsers, die met hun eigen bolides naar de races in Zandvoort gaan, geld gratis toegestopt krijgen. Allemaal een kwestie van lobbyen, maar eerlijk is het niet.”

Maar sommigen denken dat evenementen ook veel goeds brengen. Zo stelt Besten: „Natuurlijk moet Nederland grote internationale sportevenementen pogen binnen te halen. Het is goed voor o.a. de detailhandel, logistiek, sport in Nederland, etc., etc. Nederland moet natuurlijk geen geïsoleerd land worden.” Andreschaap62 gooit het over de historische boeg: „Geef het volk brood en spelen.”

Evenementen leuk, maar ja, al die overlast? Die is niet erg wenselijk. Zo stelt Ts39: „Ook ik ben de laatste jaren wel wat anders gaan denken over evenementen. het lijkt wel of er niets meer georganiseerd kan worden zonder overlast die overbodig is en dat de lokale bevolking er ook van profiteert. ook het aantal evenementen doet overkomen alsof er alleen nog maar aan het verdienmodel gedacht wordt en niet het organiseren van iets leuks op zich. voor mij dus een ja tegen een evenement, groot of klein. zolang de belangen maar niet groter worden dan het evenement zelf en het financieel zichzelf niet meer kan behelpen.”

Gertaafjevanderwiel vindt de meeste evenementen meestal gezellig: „Maar die hoeven niet beslist heel groot te zijn. Kleinschalig is in ons landje goed genoeg. En het betaalbaar houden!” Daarentegen denk Hibiscus35 er anders over: „Grote sportevenementen zijn, als zoveel dingen in Nederland, uit de hand gelopen.”

Ciska Zuur is vooral fel over het voetbal: „Echt grote sportevenementen zoals de Formule 1, prima, Ik heb veel meer bezwaar tegen de zogenaamde grote evenementen: eredivisievoetbal. Kost ons miljoenen per jaar en de clubs dragen niets bij.”