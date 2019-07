Ombudsman: Verzoek om over de brug te komen

Gelukkig ziet de gemeente ook het gevaar. De gemeente gaat de brug weghalen, maar wil geen nieuwe brug terugplaatsen. Marcel weet niet wat hij hoort! Hij is het hier absoluut niet mee eens en komt met een groep bewoners in opstand. Daarom nodigt de gemeente de bewoners uit om met haar in gesprek te gaan.

De gemeente geeft de optie om een nieuwe stalen brug te plaatsen. Of helemaal geen brug. Een nieuwe houten brug is geen optie. De uitslag? Er komt een nieuwe stalen brug. En bewoners krijgen binnen een paar maanden meer informatie.

Maar die informatie blijft uit. Door een discussie achteraf besluit de gemeente om tóch geen brug te plaatsen. Een groot aantal bewoners wil namelijk de houten brug terug. Hoe kan dat nou? Er is toch al gekozen voor een stalen brug? En een houten brug was geen optie.

Marcel vindt deze nieuwe uitslag maar vreemd. Hij neemt meerdere keren contact op met de gemeente. Maar de gemeente blijft steeds bij haar standpunt: er komt geen nieuwe brug. Ook zegt de gemeente dat alle informatie met de bewoners is gedeeld. Daar mag Marcel het mee doen.

Marcel laat het er niet bij zitten. Hij wil antwoord op zijn vragen! De gemeente heeft ook laten weten dat zij geen brieven of e-mails heeft ontvangen na de uitslag. Dus waar komt die discussie dan vandaan? Moedeloos neemt hij contact met ons op. Medewerker Vera* gaat aan de slag.

Ook Vera krijgt niet boven water wat de reden is om geen nieuwe brug te plaatsen. Ze vraagt daarom de gemeente om met Marcel in gesprek te gaan. Maar dat gebeurt niet. De gemeente vindt nog steeds dat ze voldoende duidelijkheid heeft gegeven.

Ik juich het van harte toe dat burgers de mogelijkheid hebben om mee te beslissen over een nieuwe brug. Ook vind ik dat burgers recht hebben op een goede, zorgvuldige uitleg als een beslissing wordt gewijzigd. Dat is hier niet gebeurd. Het is nog steeds niet duidelijk of er wel een discussie is geweest. Daarom vraag ik de gemeente om Marcel en de overige bewoners alsnog uitleg te geven waarom zij geen brug terug plaatst. Hopelijk geeft de gemeente hier gehoor aan!

*Gefingeerde naam