Kabinet moet gezinnen die in de knel komen door energieprijzen gerust gaan stellen

Energiebedrijven en het Nibud waarschuwen dat zeker 165.000 huishoudens in problemen dreigen te komen door het wegvallen van steunmaatregelen die de energienota dempen. Het prijsplafond stopt aan het einde van dit jaar. De tijdelijke btw-verlaging op energie is al teruggedraaid en het noodfonds waar mensen konden aankloppen, is sinds mei gesloten. Huishoudens met een laag inkomen hebben ook dit jaar recht op een energietoeslag, maar gemeenten kunnen dit bedrag pas uitkeren als de Kamer de wet die deze toeslag regelt heeft goedgekeurd.